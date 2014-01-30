Президент має повноваження розпустити парламент - Ківалов (уточнено)

Таку думку народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя Сергій Ківалов висловив в інтерв'ю УНІАН, коментуючи можливість дострокового припинення повноважень Верховної Ради VII скликання.

«Мене запитують, чи дійсно Президент може розпустити Верховну Раду. Я ще раз чітко кажу: так, може. Сьогодні для такого розпуску підстав немає. Але це не означає, що вони не з'являться завтра. А повноважень у глави держави достатньо», - сказав, зокрема, Ківалов.

Він водночас додав: «Думаю, що якщо і далі продовжуватиметься така деструктивна робота окремих представників української опозиції, що призводить не тільки до політичних чвар, але і до порушення прав українських громадян, Президент цілком може розпустити парламент».

За словами Ківалова, якщо говорити з юридичної точки зору, то підстави для дострокового припинення повноважень парламенту чітко виписані в Конституції.

«Верховна Рада може бути, як кажуть у народі, «розпущена» в тому випадку, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії робота парламенту в пленарному режимі розпочатися не може. Тоді Президент своїм указом може припинити її повноваження і призначити нові позачергові вибори, які проводяться протягом шістдесяти днів з дня опублікування рішення про розпуск парламенту. Президент не може цього зробити лише у випадку, якщо до кінця його повноважень залишається півроку і менше», - зазначив Ківалов.

Також, за його словами, є ще одна підстава для розпуску ВР: «Справа в тому, що Верховна Рада не може працювати, якщо не обрані мінімум дві третини депутатського корпусу, тобто - 300 осіб. Ця вимога поширюється на весь термін роботи Ради, а не тільки на період її обрання - так вирішив Конституційний суд у 2002 році. Депутати можуть зі своєї ініціативи скласти мандати. Багато хто вважає, що якщо так станеться, то ВР автоматично припиняє свої повноваження».

Однак, наголосив Ківалов, тут ситуація складніша, оскільки, по-перше, в Конституції не прописано порядок призначення дострокових виборів Верховної Ради в цьому випадку. По-друге, на місце вибулих депутатів можуть прийти інші - наступні за партійним списком, а в мажоритарних округах можуть бути оголошені нові вибори.

«Теоретично можна припустити, що політичні сили, які прийняли рішення про припинення повноважень своїх депутатів, вплинуть і на тих, хто був нижче в списках, і заборонять їм іти до парламенту. Таким чином, кандидати новими депутатами не стануть. А також якщо з якихось причин вибори в одномандатних округах також не відбудуться», - сказав Ківалов.

Завершуючи коментар, Ківалов зазначив: «Це теоретично. А практично, виходячи з сьогоднішніх реалій, можу сказати, що зараз залежить від опозиції, зможе проіснувати парламент цього скликання до закінчення своїх повноважень чи ні».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 січня, голова ВР Володимир Рибак висловив думку, що питання розпуску Верховної Ради України остаточно не знято. Він нагадав, що вчора в парламенті пройшла зустріч Президента України Віктора Януковича з представниками фракції Партії регіонів, і на цій зустрічі, за словами Рибака, Янукович зауважив, що якщо не буде розуміння між парламентаріями, і не вирішуватимуться питання, які повинні вирішувати влада, парламент, місцеві органи, то він (Президент) буде змушений розглянути питання про розпуск такого парламенту.

Рибак зазначив, що Президент закликав депутатів прийняти рішення про звільнення людей з в'язниці і звільнення адміністративних приміщень. "Якщо ви цього не зробите, я буду змушений зібрати керівників усіх фракцій і розглянути це питання, в результаті може з'явитися така можливість, що я звернуся до народу України і підпишу указ про розпуск такого парламенту", - процитував Рибак Президента Януковича.