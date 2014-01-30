У Росії затримали жителів Казані, які повідомили про мінування вокзалу у Львові

Як повідомили УНІАН у підрозділі зв'язків з громадськістю УМВС України на Львівській залізниці, про це їм повідомили у прес-службі МВС по Республіці Татарстан.

Як наголошується в повідомленні, обидва затриманих доставлено для дачі свідчень у відділення поліції.

Як повідомляв УНІАН, у Львівське обласне управління міліції надійшло повідомлення з чергової частини підрозділу МВС міста Казані Республіки Татарстан (Російська Федерація) про можливий вибух на залізничному вокзалі Львова. Їм на оперативну лінію зателефонував житель міста Казані, який назвав своє прізвище, ім'я, домашню адресу і повідомив, що 27 січня о 15.00 відбудеться вибух на залізничному вокзалі Львова в Україні.

З будівлі вокзалу у Львові провели евакуацію близько 60 працівників вокзалу і значної кількості пасажирів.

В результаті проведених заходів вибухових речовин і вибухових пристроїв на території вокзального комплексу виявлено не було.