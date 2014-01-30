Прокуратура Криму дозволила діяльність "Свободи" на півострові

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«Не так давно, 27 січня, парламент Криму поширив рішення, одним із пунктів якого забороняв діяльність ВО «Свобода», ми цей пункт опротестували, тому що таке рішення суперечить чинному законодавству», - пояснила прес-секретар прокураты Криму Наталія Бояркіна. - І 29 січня внесли у Верховну Раду АРК подання з вимогою скасувати пункт про заборону діяльності та символіки ВО «Свобода» на території автономії».