Львів'яни родом із східних областей України звернулися до жителів Сходу і Півдня

Українці, які переїхали до Львова зі Східних областей України, записали відеозвернення до своїх земляків. Львів'яни подякували жителям Сходу і Півдня України за політичну активність і закликали їх бути готовими захистити свій народ і не боятися змінити своє життя на краще.

Крім цього, жителі Львова закликали не вірити інформації ЗМІ про те, що у Львові нібито можуть побити за російську мову.