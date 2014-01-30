Львів'яни родом із східних областей України звернулися до жителів Сходу і Півдня

17:47, 30 січня 2014
Політика
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Українці, які переїхали у Львів зі східних областей України, записали відеозвернення до своїх земляків із закликом бути готовими захистити свій народ у непростій політичній ситуації. 

Львовяне

Українці, які переїхали до Львова зі Східних областей України, записали відеозвернення до своїх земляків. Львів'яни подякували жителям Сходу і Півдня України за політичну активність і закликали їх бути готовими захистити свій народ і не боятися змінити своє життя на краще. 

Крім цього, жителі Львова закликали не вірити інформації ЗМІ про те, що у Львові нібито можуть побити за російську мову.

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