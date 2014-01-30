Як мітингувальники та правоохоронці рятуються від морозу на Грушевського
19:53, 30 січня 2014Політика
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Попри сильні морози мітингувальники і правоохоронці не полишають своїх позицій на вулиці Грушевського у центрі Києва.
Як мітингувальники та правоохоронці рятуються від морозу на Грушевського | Фото: REUTERS
В Україні очікуються арктичні морози до мінус 25 градусів. Навіть удень також буде дуже холодно, - 13-25 градусів. Недивлячись на це, мітингувальники та правоохоронці не полишають своїх позицій на вулиці Грушевського.
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