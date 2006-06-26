Кому Тимошенко віддасть ”Нафтогаз”

Крісло керівника НАК "Нафтогаз України" може очолити людина групи "Приват".

Про це в понеділок повідомляє "Дело" з посиланням на одного з депутатів.

За словами видання, найпроблемнішими стали чотири посади, зокрема, посада міністра палива й енергетики, міністра економіки, голови Фонду держмайна і голови НАК "Нафтогаз України".

За словами Сергія Терьохіна, "по НАК Тимошенко ще торік говорила, що треба проводити відкритий конкурс".

"Щоб, з одного боку, людина була не з вулиці, а з іншого боку - не зав`язана у комерційних інтересах", - зазначив він.

"Що стосується міністра ПЕК та голови НАК, не виключено, що це будуть хороші фахівці, але не з числа членів фракції", - сказав член БЮТ Анатолій Семинога.

Невелику рокіровку до складу Кабміну може внести рішення "Нашої України" про те, що Юрій Луценко залишиться на посаді голови МВС.

Однак за це соціалісти повинні будуть віддати місце міністра транспорту і зв`язку, що дісталося їм за квотою.

Якщо ж СПУ погодиться на пропозицію "Нашої України", то головою Мінтрансзв`язку, ймовірно, залишиться нинішній міністр Віктор Бондар.

Українська правда