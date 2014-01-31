Опубліковано відео, як бійці "Беркута" стріляють з рушниць в активістів
11:32, 31 січня 2014Політика
0 0
В мережі Інтернет з'явилося відео, яке датоване 22 січня
Протистояння з силовиками на Грушевського / REUTERS
На відео видно, як бійці спецпідрозділу "Беркут" стріляють з рушниць по протестувальникам.
Читайте такожМати солдата ВВ: Якщо дадуть зброю, я стрілятиму в Беркут
"Власники зброї відразу звернули увагу на постріл, який зафіксований на 94 секунді запису, на їхню думку, за рівнем віддачі рушниці і шуму, постріл був зроблений не гумовими кулями", - прокоментували відео на сторінці Євромайдану у Facebook.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 січня між протестувальниками та правоохоронцями на Грушевського відбувалося протистояння.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter