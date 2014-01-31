Опубліковано відео, як бійці "Беркута" стріляють з рушниць в активістів

11:32, 31 січня 2014
Політика
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В мережі Інтернет з'явилося відео, яке датоване 22 січня

Противостояние с силовиками на Грушевского / REUTERS

На відео видно, як бійці спецпідрозділу "Беркут" стріляють з рушниць по протестувальникам.

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"Власники зброї відразу звернули увагу на постріл, який зафіксований на 94 секунді запису, на їхню думку, за рівнем віддачі рушниці і шуму, постріл був зроблений не гумовими кулями", - прокоментували відео на сторінці Євромайдану у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 січня між протестувальниками та правоохоронцями на Грушевського відбувалося протистояння.

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