Опубліковано відео, як бійці "Беркута" стріляють з рушниць в активістів

На відео видно, як бійці спецпідрозділу "Беркут" стріляють з рушниць по протестувальникам.

Читайте такожМати солдата ВВ: Якщо дадуть зброю, я стрілятиму в Беркут

"Власники зброї відразу звернули увагу на постріл, який зафіксований на 94 секунді запису, на їхню думку, за рівнем віддачі рушниці і шуму, постріл був зроблений не гумовими кулями", - прокоментували відео на сторінці Євромайдану у Facebook.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 23 січня між протестувальниками та правоохоронцями на Грушевського відбувалося протистояння.