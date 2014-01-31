Регіонали знову заговорили про федералізацію України
Народний депутат України, член фракції Партії регіонів Вадим Колесніченко виступає за розбудову України на федеративних засадах.
На його думку, «нинішній гостра політична та економічна криза в черговий раз демонструє необхідність серйозного переосмислення моделі управління та територіально-адміністративної організації нашої країни. Існуюча форма Української держави як унітарної не задовольняє потреби всіх громадян України, не може забезпечити належний захист їх прав і демократичних поглядів на соціально-економічний розвиток країни...».
Як зазначив депутат, «гіперконцентрація і гіперцентралізація влади в нашій країні призвели до того, що левова частка рішень, навіть дріб'язкових, приймається в центрі. Основна частина коштів, ресурсів, інвестиції, які мали б обслуговувати всю державу, осідають і працюють лише в Києві і лише для дуже вузького кола людей. Регіони запущені і поступово деградують. А це призводить до загальної безнадії і апатії. Така централізація і концентрація влади вже гальмує розвиток країни в цілому».
Він також зазначає, що у свій час про федеративний облаштуванні України висловлювалися І. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевський та багато інші видатні мислителі і політичні діячі. За словами депутата, найбільш показовим прикладом федерації для України може бути Бельгія.
Колесніченко вважає, що територіальна і політико-адміністративна реформи в Україні, перехід до федеративного політичного і адміністративно-територіального устрою України на основі світового досвіду і колосальних вітчизняних традицій може розв'язати більшість соціально-політичних проблем українського суспільства, зняти градус протистояння і боротьби за оволодіння центральними органами влади, зміцнить його стабільність і когерентність, створить нові конкурентні можливості та переваги у глобальній політичній та економічній структурі.
Разом з тим, підкреслює депутат, перехід до повномасштабної федеративної моделі можливий тільки в правовому полі і з змінами до Конституції України, які до того ж відповідно до статті 156 Конституції України, повинні бути затверджені на всенародному референдумі.
На думку Колесніченка, «федеративна модель, враховуючи існуючу сформованість регіональних інтересів і еліт, може складатися з 5-7 суб'єктів федерації, кожен з яких міг би мати власний однопалатний парламент, що обирається населенням, і виконавчий орган - уряд, сформований парламентом суб'єкта федерації. При цьому буде ліквідовано 27 обласних і прирівняних до них державних адміністрацій і стільки ж рад, помітно скоротиться штат чиновників і бюджетні витрати, значно посилиться місцеве самоврядування».
«Як народний депутат України, разом з моїми колегами, я найближчим часом направлю пропозиції і поставлю питання перед Президентом України, Конституційною комісією і парламентом про необхідність переходу до федеративної моделі управління при приведенні Конституційної реформи в Україні», - заявив Колесніченко.