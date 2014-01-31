Регіонали знову заговорили про федералізацію України

На його думку, «нинішній гостра політична та економічна криза в черговий раз демонструє необхідність серйозного переосмислення моделі управління та територіально-адміністративної організації нашої країни. Існуюча форма Української держави як унітарної не задовольняє потреби всіх громадян України, не може забезпечити належний захист їх прав і демократичних поглядів на соціально-економічний розвиток країни...».

Як зазначив депутат, «гіперконцентрація і гіперцентралізація влади в нашій країні призвели до того, що левова частка рішень, навіть дріб'язкових, приймається в центрі. Основна частина коштів, ресурсів, інвестиції, які мали б обслуговувати всю державу, осідають і працюють лише в Києві і лише для дуже вузького кола людей. Регіони запущені і поступово деградують. А це призводить до загальної безнадії і апатії. Така централізація і концентрація влади вже гальмує розвиток країни в цілому».

Він також зазначає, що у свій час про федеративний облаштуванні України висловлювалися І. Франко, М. Драгоманов, М. Грушевський та багато інші видатні мислителі і політичні діячі. За словами депутата, найбільш показовим прикладом федерації для України може бути Бельгія.

Колесніченко вважає, що територіальна і політико-адміністративна реформи в Україні, перехід до федеративного політичного і адміністративно-територіального устрою України на основі світового досвіду і колосальних вітчизняних традицій може розв'язати більшість соціально-політичних проблем українського суспільства, зняти градус протистояння і боротьби за оволодіння центральними органами влади, зміцнить його стабільність і когерентність, створить нові конкурентні можливості та переваги у глобальній політичній та економічній структурі.

Разом з тим, підкреслює депутат, перехід до повномасштабної федеративної моделі можливий тільки в правовому полі і з змінами до Конституції України, які до того ж відповідно до статті 156 Конституції України, повинні бути затверджені на всенародному референдумі.

На думку Колесніченка, «федеративна модель, враховуючи існуючу сформованість регіональних інтересів і еліт, може складатися з 5-7 суб'єктів федерації, кожен з яких міг би мати власний однопалатний парламент, що обирається населенням, і виконавчий орган - уряд, сформований парламентом суб'єкта федерації. При цьому буде ліквідовано 27 обласних і прирівняних до них державних адміністрацій і стільки ж рад, помітно скоротиться штат чиновників і бюджетні витрати, значно посилиться місцеве самоврядування».

«Як народний депутат України, разом з моїми колегами, я найближчим часом направлю пропозиції і поставлю питання перед Президентом України, Конституційною комісією і парламентом про необхідність переходу до федеративної моделі управління при приведенні Конституційної реформи в Україні», - заявив Колесніченко.