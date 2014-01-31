У Запоріжжі міськрада відмовилася розглядати заборону "Свободи"
12:56, 31 січня 2014Політика
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Депутати Запорізької міськради відмовилися вносити до порядку денного сесії міськради питання про заборону діяльності та символіки ВО «Свобода»
У Запоріжжі не стали забороняти ВО "Свобода"
Відповідна пропозиція була внесена під час сесійного засідання головою фракції КПУ Іваном Костенком.
Проти включення даного питання до порядку денного сесії висловився мер Запоріжжя Олександр Сін, який заявив, що подібні питання необхідно попередньо узгоджувати з юристами і обговорювати на засіданнях відповідних комісій.
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