У Запоріжжі міськрада відмовилася розглядати заборону "Свободи"

Відповідна пропозиція була внесена під час сесійного засідання головою фракції КПУ Іваном Костенком.

Проти включення даного питання до порядку денного сесії висловився мер Запоріжжя Олександр Сін, який заявив, що подібні питання необхідно попередньо узгоджувати з юристами і обговорювати на засіданнях відповідних комісій.

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