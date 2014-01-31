Президент ФРН зустрівся в Мюнхені з Яценюком

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на німецькі ЗМІ, які цитують представника глави німецької держави.

Зміст їхньої бесіди не розголошується.

Раніше повідомлялося, що в суботу з лідерами української опозиції має намір зустрітися держсекретар США Джон Керрі.

Ситуація в Україні стала однією з центральних тем Мюнхенській конференції з безпеки.