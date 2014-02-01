Булатова не допитуватимуть, поки лікарі не дозволять — директор лікарні

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив директор клініки "Борис"Михайло Радуцький, пише Gazeta.ua.

"Сьогодні немає жодних законних підстав. Адже людина перебуває в палаті інтенсивної терапії", - зазначив Радуцький.

За його словами, до Булатова в палату ніхто з працівників слідчих органів, міліцейських або прокурорських, не заходив.

"Ми не дозволяли. Ніхто не намагався силою туди зайти", - додав Радуцький.

Він також повідомив, що міліція не намагалася забрати Булатова.

"Зверталися з одним папером, чи можна провести слідчі дії. Ми відповіли, що вони протипоказані", - сказав лікар.

Нагадаємо, Булатов, який зник 22 січня ввечері, знайшовся ввечері 30 січня і був доставлений в клініку "Борис". Він заявив, що викрадачі катували його - били, різали вухо, розіп'яли.

31 січня міліція заявила, що розглядає версію інсценування викрадення Булатова і оголосила його в розшук за "організацію масових заворушень". Того ж дня з'явилася інформація про те, що активіста намагаються арештувати у клініці "Борис". Депутати від опозиції влаштували цілодобове чергування в лікарні, щоб не пустити до Булатова міліцію.

Водночас, у МВС заявили, що слідчий просить у суду обрати лідеру Автомайдану міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.