В Україні буде створено міжнародну комісію з розслідування злочинів влади проти євромайданівців – Яценюк

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності на інформаційному мітингу, в якому взяли участь близько 15 тисяч людей.

Читайте такожКличко і Яценюк виступили на Євромайдані в Мюнхені Він поінформував присутніх про візит опозиції на міжнародний форум з питань безпеки до Мюнхена. Зокрема, як зазначив Яценюк, під час переговорів з іноземними представниками було досягнуто домовленості, що «в Україні буде створена комісія з розслідування злочинів режиму (Януковича – УНІАН), така комісія буде працювати під егідою Ради Європи».

У свою чергу лідер ВО «Свобода» Олег Тягнибок закликав громадян долучитися до збору доказів злочинів влади проти власного народу.

Читайте такожВ Мюнхені оппозиція оприлюднила план врегулювання кризи в Україні «Наші юристи-міжнародники розпочали збір документів про катування, мордування, викрадення людей в Україні. Це ті злочини, які підпадають під юрисдикцію Гаагського міжнародного трибуналу», - сказав Тягнибок.

За інформацією Яценюка, станом на сьогоднішній день звільнено 122 активісти Євромайдану, втім ще 116 залишаються за гратами.

Саме тому, як наголосив Яценюк, «необхідно докласти всіх зусиль, щоб кожен із затриманих був звільнений».