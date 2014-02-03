Президент іще не пропонував кандидатів на посаду прем’єра - Рибак

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Володимир Рибак сказав на брифінгу після Погоджувальної ради, відповідаючи на запитання щодо формування нового складу Кабінету міністрів.

“Президент буде вести перемовини з керівниками опозиції. Він готує ці пропозиції. Не знаю. На цьому тижні поки ніяких документів від Президента по прем'єр-міністру Верховній Раді не направлено”, - сказав Рибак.

Читайте такожНовий Кабмін може бути призначений найближчим часом - Арбузов Як повідомляв УНІАН, Микола Азаров подав 28 січня заяву про відставку з посади прем'єр-міністра. Президент прохання про відставку задовольнив, а також відправив у відставку весь Кабінет міністрів. Водночас, Янукович доручив екс-міністрам виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Кабміну. Обов'язки голови уряду покладено на першого віце-прем'єра Сергія Арбузова.