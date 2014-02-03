У Черкасах суд звільнив чотирьох активістів під домашній арешт

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури міста Черкаси, під час засідання прокурор просив суд змінити підозрюваним запобіжний захід із тримання під вартою на більш м’який - домашній арешт.

Клопотання прокурора було задоволене.

Читайте такожУ Луцьку пікетували обласну міліцію, вимагаючи не тиснути на активістів Як повідомляв УНІАН, у Черкасах ввечері 23 січня активісти намагалися захопити приміщення Черкаської облдержадміністрації, однак їм завадили правоохоронці. Слідчим відділом Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС в Черкаській області зареєстровані кримінальні провадження, передбачених ч.1 ст.294, ч.2 ст.341 (масові заворушення, захоплення державних будівель) Кримінального кодексу України, за фактом масових заворушень та блокування 23 січня адмінбудівлі Черкаської ОДА. За штурм Будинку рад міліція затримала та заарештувала 48 активістів.

Читайте такожУ Києві міліціонери затримали зі зброєю двох активістів з Майдану27 січня вночі невідомі особи провели другу спробу захоплення будівлі Черкаської ОДА. Перед цим на Соборну площу приїхали учасники столичного Автомайдану. На захист будівлі вибігли бійці «Беркуту», які розігнали активістів Автомайдану і затримали 12 осіб. Досудове розслідування триває.