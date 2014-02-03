Комуністи заявили, що поставили в Луцьку пам’ятник Сталіну

Про це УНІАН повідомили в прес-службі КПУ.

Як наголошується, подія присвячена 70-річчю визволення Луцька та зняття блокади Ленінграда.

Читайте такожУ Росії патріарша друкарня створила календар зі СталінимУ відкритті пам'ятника взяли участь представники Антифашистського комітету, комсомолу Волині, комуністи, представники Москви в Луцьку, російської та білоруської громад, інших громадських організацій.

При цьому у повідомленні не вказується місце, де встановлено пам'ятник.

Як повідомляє місцеве видання Волинські новини, під час відкриття пам’ятника Сталіну місцеві комуністи закликали не визнавати нинішні події на Майдані Незалежності та по всій Україні, назвавши це «неонацистським переворотом».

«Зараз в Україні відбувається не прикритий, нахабний, примітивний переворот. І ми, антифашисти, як один повинні стати на захист своєї Вітчизни. Фашисти під милозвучною назвою «Євросоюз» знову хочуть поневолити гордий, вільний український народ», - заявив у своєму виступі під час відкриття пам'ятника голова Антифашистського комітету Волині Олександр Кононович.