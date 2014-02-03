У Раді пропонують звільнити членів Конституційного суду "за порушення присяги"

Також зареєстровано законопроект про внесення змін до Закону України «Про Конституційний суд» в частині відновлення норм попередньої редакції Конституції України (реєстр. номер 4074). Інформація про реєстрацію документів розміщена на сайті Верховної Ради.

Водночас тексти документів на порталі поки що відсутні.

Читайте такожДепутат запропонував дозволити КС скасовувати свої рішенняАвторами документів виступили позафракційні народні депутати Олег Ляшко та Юрій Дерев'янко, а також народний депутат від фракції «Батьківщина» Павло Петренко.

Довідка УНІАН. Головою Конституційного суду є В'ячеслав Овчаренко, він обійняв цю посаду в липні 2013 року.

У 2010 році КС скасував Конституційну реформу 2004 року, повернувши в дію текст Основного закону, схваленого парламентом 1996 році. Таким чином, Україна повернулася до президентсько-парламентської форми правління.