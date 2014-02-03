ЗМІ: Квартиру одного з організаторів Автомайдану обшукають

Суд видав ордер на обшук квартири одного з організаторів Автомайдану Олексія Гриценка.

Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.

Документ на обшук квартири за адресою Щербакова, 51, виданий Шевченківським судом Києва.

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Дозвіл на обшук датовано 31 січня, але ордер іще не пред'явлено.

Як відомо, Гриценко-молодший оголошений у розшук за підозрою в організації масових заворушень (стаття 294 ч. 2 Кримінального кодексу).

Суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду.