ЗМІ: Квартиру одного з організаторів Автомайдану обшукають
17:41, 03 лютого 2014Політика
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За інформацією ЗМІ, суд видав ордер на обшук квартири Олексія Гриценка
Квартиру автомайданівця обшукають
Суд видав ордер на обшук квартири одного з організаторів Автомайдану Олексія Гриценка.
Про це "Українській правді" повідомило джерело у правоохоронних органах.
Документ на обшук квартири за адресою Щербакова, 51, виданий Шевченківським судом Києва.
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Дозвіл на обшук датовано 31 січня, але ордер іще не пред'явлено.
Як відомо, Гриценко-молодший оголошений у розшук за підозрою в організації масових заворушень (стаття 294 ч. 2 Кримінального кодексу).
Суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду.
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