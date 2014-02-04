В Німеччині заговорили про санкції щодо України

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, пише Українська правда.

Цю заяву дипломату було так важливо зробити, що він, власноруч тримаючи мікрофон, включався в підсумковий випуск громадського телеканалу ARD прямо зі злітної смуги аеропорту в Берліні, куди повернувся із Лондона, повідомляє журналістка Іванна Коберник.

За словами голови МЗС Німеччини у понеділок "впродовж дня відбувалися контакти між представниками опозиції та президентом", "йшлося про можливість випустити в'язнів".

"Але найважчий етап ще не досягнуто, йдеться про зміни Конституції, щоб урізати права президента й наділити більшими правами уряд, повернутися в Україні до Конституції 2004 року. Це той найважчий шматок роботи, який ще треба зробити усім причетним до ситуації. Не хочу бути занадто оптимістичним, але – маленькі рухи, які означають надію", - заявив Штайнмаєр.

Він висловив сподівання, що в Росії правильно оцінюють ситуацію, і що конфлікт в Україні не повториться, що не буде нових вбитих та поранених.

"На щастя, останні дні й ночі цього не повторилося. Вдалося навіть досягти дозволу на виїзд для одного з поранених й, очевидно, катованих активістів, пана Булатова...", - зазначив дипломат.

"Але порохова діжка залишається такою, і я сподіваюся, що з жодних сторін більше мотузок не підпалюватимуть - ні зсередини самої України, ні з деінде, де зацікавлені в тому, щоб конфлікт залишався таким, як є нині", - додав він.

"Ми не повинні вступати в перегони (з Росією), хто більше заплатить. Ми маємо бути зацікавлені в тому, щоб країна повернулася до нормального стану, щоб з переговорів між протестуючими й президентом постало щось, що б стало основою для політичного майбутнього країни", - зазначив Штайнмаєр.

Голова МЗС висловив думку, що Німеччина повинна стати на чітку позицію щодо українського керівництва.

"Санкції ми повинні зараз продемонструвати як загрозу. Ми повинні бути готові до відповідного моменту (аби заявити про загрозу санкцій), якщо упродовж наступних днів не буде досягнуто прогресу в переговорах, якого ми очікуємо й вимагаємо", - заявив він.

"Я сподіваюся, що всі сторони в Україні знають, що ніщо не поліпшиться, якщо зараз відвернутися від роботи над політичним виходом із ситуації", - додав дипломат.

"Україна – це той випадок, в якому ми повинні діяти, щоб допомогти задіяними на місці сторонам, знайти політичне рішення й не допустити більше застосування насильства. Ми цим займаємося, я цим займаюся. Сподіваюся, що зрештою – успішно", - підсумував Штайнмаєр, відповідаючи на запитання чи відмовилася Німеччина від "політики невтручання" у питанні України.