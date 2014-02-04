На митниці заблокували 10 тонн гуманітарної допомоги для Майдану

Як повідомляє "Польське радіо", теплий одяг, спальні мішки, розкладні ліжка, перев'язочні матеріали та інші речі, зібрані впродовж тижня у різних польських містах, хоч перетнули польсько-український кордон у Дорогуську, але на Майдан досі не потрапили.

Митна служба України заблокувала контейнер.

Ініціатори надання допомоги здивовані українськими митними процедурами і стверджують, що організовуючи перший офіційний транспорт з гуманітарною допомогою Майдану, дотримувалися всіх правил української сторони.

"Тому ми поки що не можемо роздати зібраних речей протестувальникам на Майдані", повідомив організатор транспорту священник Стефан Батрух з Фонду духовної культури прикордоння.

"В Україні — блокада гуманітарної допомоги. Є вказівки, щоб не отримувати жодної гуманітарної допомоги. Тепер — це тільки добра воля чиновників: митників та чиновників з Міністерства соціальної політики, чи вони це робитимуть (розмитнення гуманітарної допомоги) швидко, чи через місяць, два, чи півроку", - додав він.

Гуманітарну допомогу перевезено до складу українського благодійного фонду, на який заадресовано транспорт.

Транспорт з гуманітарною допомогою, щоб потрапити до людей на Майдані, повинен крім митної перевірки, отримати згоду восьми українських міністерств.

На складі, куди відправили дари з Польщі, на розмитненні (вже 5 місяців) чекає гуманітарна допомога з Голландії,