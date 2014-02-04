В парламенті є більшість, яка підтримає Конституцію-2004 - депутат

Про це заявив колишній член фракції Партії регіонів у Верховній Раді, а нині поза фракційний народний депутат Давид Жванія, пише Gazeta.ua.

Він нагадав, що профільний комітет підготував Акт про відновлення легітимності конституційного правопорядку в Україні, прийняття якого дозволить повернутися до Основного закону зразка 2004 року. Він підкреслив, що голоси в парламенті для цього є.

"Неминучість цього кроку розуміє опозиція і ті депутати, які вийшли з фракції Партії регіонів чи готові вийти" , - сказав депутат.

При цьому він додав, що залишається відкритим питання, чи поставить спікер парламенту такий Акт на голосування.

"Якщо Володимир Рибак не зрозуміє, що він спікер всієї Верховної Ради, а не особисто президента, тоді не виключаю, що доведеться ставити питання про зміну голови парламенту", - заявив Жванія.

Він також додав, що Акт має бути проголосований на цьому тижні.

Також Жванія підкреслив, що питання про створення тимчасової слідчої комісії по внесенню змін до Конституції - це лише затягування часу.

Як відомо, повернення до Конституції зразка 2004-го року, що фактично означало б звуження повноважень президента, було однією з вимог опозиції під час переговорів з владою.

Завра, 4 лютого, на черговому засіданні Верховної Ради опозиція збирається поставити на голосування підготовлений депутатами-опозиціонерами законопроект про зміну Конституції.