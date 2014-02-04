З «Батьківщини» виключили Забзалюка та Гриценка

Як передає кореспондент УНІАН, також спікер оголосив про вихід Анатолія Гриценка із фракції “Батьківщина”.

Крім того, Рибак оголосив про входження Миколи Круглова до фракції Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня 2013 року голова Верховної Ради Володимир Рибак поінформував, що до ВР надійшла заява Забзалюка про складення депутатських повноважень. Напередодні ряд ЗМІ поширили заяву Забзалюка про те, що він складає з себе депутатські повноваження через незгоду з підходами до розв’язання ситуації, що склалася в країні.

16 січня прес-служба ВО “Батьківщина” повідомила, що Забзалюк виключений зі складу фракції "Батьківщина". 17 січня голова Верховної Ради повідомив, Забзалюк відкликав свою заяву про складення повноважень народного депутата.

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17 січня народний депутат України з фракції «Батьківщина» Анатолій Гриценко повідомив, що написав заяву про складення депутатських повноважень і передав її голові Верховної Ради України Володимиру Рибаку. “Працювати у Верховній Раді, яка своїми законами порушує базові конституційні права 45 мільйонів громадян і замість зміцнення демократії та верховенства права перетворює Українську державу на диктатуру, – я не можу. Це суперечить моїм життєвим принципам і цінностям. Заявляю про складення повноважень народного депутата України”, - заявив Гриценко.

Леонід Даценко та Микола Круглов обрані народними депутатами на довиборах до Верховної Ради у п'яти одномандатних виборчих округах пройшли 15 грудня 2013 року.