Виключений з «Батьківщини» Забзалюк звинуватив Яценюка в нарцисизмі





Про це заявив виключений сьогодні з «Батьківщини» депутат Роман Забзалюк.

«Ця людина хвора нарцисизмом, вона бачить тільки себе і не може працювати в команді. Прикладом цього є неодноразові виключення з фракції людей, які посміли висловлювати на його точку зору свої думки, звертати увагу на помилки, яких пан Яценюк накоїв забагато», - зазначив він, пише РБК-Україна.

У зв'язку з цим політик розповів, як раніше закликав Яценюка не перетворювати Евромайдан в шоу.

Зокрема, Забзалюк звернув увагу на неприпустимість захоплення адміністративних будівель у Києві.

«Я зробив заяву про неприпустимість використання паном Яценюком Майдану в якості шоу. Тому що це було схоже на якийсь серіал «Гаррі Поттер - принц напівкровка». Я наполягав на тому, що треба підтримувати Майдан, але попереджав, що ні за яких обставин не можна давати захоплювати приміщення», - додав депутат.

Коментуючи ставлення до Яценюка всередині фракції, він поскаржився на те, що Яценюк використовував її як майданчик для балотування в президенти.

При цьому Забзалюк засумнівався в непричетності лідера «Батьківщини» до усунення Віталія Кличка з президентських виборів.

«У мене виникає дуже багато питань до Яценюка і його найближчого оточення. Зокрема, куди ж поділося питання про так звану поправку Бриченка? Я особисто звернувся до ЦВК, щоб нам дали роз'яснення, і ми зрозуміли, як така випадкова нібито поправка призвела до неможливості реєстрації кандидатом у президенти В.Кличко», - зауважив політик.