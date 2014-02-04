США сподіваються, що Україна підпише Угоду про асоціацію за Януковича

Про це посол заявив у інтерв'ю газеті "День".

"Я впевнений, що Україна підпише Угоду про асоціацію з ЄС. І ми сподіваємось, що це станеться за Президента Януковича. А якщо ні, то я впевнений, що це станеться за його наступника. Я думаю, є очевидним, що мільйони українців висловлюють таке сподівання", - зазначив він.

Він також підкреслив, що "демократична Україна відкрита для Європи, з міцною економікою, з гарним життям для своїх громадян, буде доброю і корисною для Росії".

"Я не хочу виглядати наївним. І визнаю: був тиск, який чинився Росією щодо вибору українців. Я неодноразово наголошував на тому, що немає жодних логічних причин застосовування РФ торгівельних ембарго та інших елементів економічної агресії щодо України, інакше аніж задля того, щоб чинити політичний і дипломатичний тиск щодо її інтеграційного вибору", - зазначив він.

"Росія і Україна є членами СОТ. У них є певні обов’язки, яких вони, як члени цієї організації, мають дотримуватися. В Росії також є зобов’язання як члена ОБСЄ та Гельсінського акту", - додав він.