Рибак оголосив перерву у роботі ВР
12:14, 04 лютого 2014Політика
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Голова Верховної Ради України Володимир Рибак закрив ранкове засідання парламенту.
Рибак оголосив перерву у роботі ВР
Як передає кореспондент УНІАН, спікер оголосив по перерву до 16.00, коли розпочнеться вечірнє засідання.
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Водночас він закликав керівників фракцій та представника позафракційних депутатів до свого кабінету для того, щоб “попрацювати й узгодити всі питання, які є на сьогоднішній день”.
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