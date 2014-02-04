Рибак оголосив перерву у роботі ВР

Як передає кореспондент УНІАН, спікер оголосив по перерву до 16.00, коли розпочнеться вечірнє засідання.

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Водночас він закликав керівників фракцій та представника позафракційних депутатів до свого кабінету для того, щоб “попрацювати й узгодити всі питання, які є на сьогоднішній день”.