Москаль просить Пшонку розслідувати законність застосування водометів на Майдані

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

Депутат зазначив, що водомет, як багатофункціональний пристрій, що випускає струмінь води під тиском 10-12 атмосфер, є спеціальним засобом, який в інших державах використовувався виключно для розосередження учасників масових безпорядків.

Читайте такожПроти мітингувальників знову застосували водометиНатомість своєю постановою №14 Кабінет міністрів України, розширивши перелік випадків використання зазначеного спеціального засобу та знявши будь-які обмеження, створює загрозу життю та здоров’ю значної кількості людей.

Москаль просить відкрити за даним фактом кримінальне провадження за ч.2 статті 365 Кримінального кодексу України — “перевищення владою або службових повноважень”: стосовно осіб, які брали участь у підготовці даних проектів постанов; щодо осіб, які винесли дані постанови на розгляд засідання Кабінету міністрів України; щодо осіб, які голосували за дані постанови.

Читайте такожДепутат Київради оскаржив у суді дозвіл на використання водометів на морозіЗастосування до учасників мирних зібрань водометів за температури повітря нижче 0°С є не чим іншим, як вчиненням дій для навмисного заподіяння сильного болю, страждання та загрози життю громадян, оскільки потрапляння на одяг та тіло людини крижаної води при температурі повітря нижче 0°С є вкрай небезпечним та може спровокувати миттєве обмороження та переохолодження, що своєю чергою може спричинити смерть людини.

“В жодній країні світу не дозволене застосування такого спеціального засобу як водомету при температурі атмосферного повітря нижче 0°С”, - наголосив Москаль.

На думку депутата, приймаючи зазначене рішення, Кабмін грубо порушив вимоги національного та міжнародного законодавства.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Кабмін вніс зміни до Правил застосування спеціальних засобів при охороні громадського порядку, дозволивши силовикам використання водометів за мінусової температури повітря.

Активіст Євромайдану Богдан Калиняк після сутичок із застосуванням водометів на вулиці Грушевського в Києві захворів на пневмонію. 28 січня в обласній лікарні Івано-Франківська активіст помер. Майже два місяці він провів на Євромайдані у Києві, допомагав пораненим, залишався на нічні чергування.

За словами міського голови Коломиї Ігоря Слюзара, під час сутичок на вул. Грушевського Калиняк заробив пневмонію після того, як правоохоронці поливали там мітингувальників крижаною водою.