Азаров назвав брехнею інформацію про його австрійське громадянство

«Я ніколи в жодну європейську державу не звертався з проханням про надання мені паспорту. Тому офіційно заявляю, що інформація, яка зараз поширюється про мене в ЗМІ, є брехнею!», - написав він.

Читайте такожАвстрійські ЗМІ: Азаров вилетів у напрямку Києва Також прес-секретар прем’єр-міністра України Віталій Лук’яненко категорично спростовує інформацію, поширену деякими ЗМІ про те, що Микола Азаров має громадянство Австрії.

«Інформація про паспорт громадянина Австрії, а також щодо майна та активів на території цієї держави Миколи Азарова не відповідає дійсності», - заявив Лук’яненко.

Крім того, йдеться в повідомленні, «Микола Азаров вимагає від Ребекки Гармс, на яку посилаються ЗМІ, або навести докази, або спростувати та вибачитись за поширення неправдивої інформації. В іншому випадку він подасть відповідний позов до судових органів».

Читайте такожЄС має завадити втечі українських олігархів у разі запровадження НС - євродепутат Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 лютого, на прес-конференції у Страсбурзі під час сесії Європейського парламенту впливовий європарламентарій Ребека Хармс заявила, що Європейський Союз має вжити заходів, аби запобігти втечі причетних до насильства українських олігархів та урядовців, які мають паспорти країн ЄС, в разі запровадження надзвичайного стану в Україні. "Ситуація, як виглядає, викликає велику-велику стурбованість. Зокрема це стосується олігархів і можливості того, що вони можуть залишити країну. Деякі з них, звичайно, мають паспорти країн ЄС - наприклад, Австрії. Є можливість, що вони виїдуть з країни... Європейський парламент має виправити слабку позицію Європейської Комісії у цьому питанні", - сказала Хармс. Вона назвала принаймні три прізвища чільних українських урядовців та парламентаріїв, які мають паспорти Австрії.

Пізніше Радіо «Свобода» повідомило, що Хармс заявила: «Арбузов, Клюєв і Азаров – люди, на яких лежить відповідальність за насилля й терор в Україні, – володіють паспортами Австрії та можуть вільно відвідувати ЄС».