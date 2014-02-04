МВС змінило начальника УМВС у Вінницькій області

Про це повідомляє сектор зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Читайте такожПеред приміщенням Вінницької ОДА й облради повністю розібрали барикади За повідомленням, сьогодні о 17:00 годині перший заступник в.о. міністра внутрішніх справ України генерал-лейтенант міліції Віктор Дубовик представив особовому складу вінницької міліції нового керівника.

Ним став полковник міліції Олег Школьний, який до цього обіймав посаду начальника Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

Представляючи нового начальника міліції Вінниччини, Дубовик зазначив, що Школьний має значний досвід практичної та управлінської роботи в органах внутрішніх справ, зокрема, очолював чотири районних управління міліції м. Києва, в тому числі, Печерський.

Читайте такожВінницький губернатор зміг домовитися з Народною радоюГенерал-майора міліції Русина призначено начальником Управління боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України.

Русин очолював Вінницьку обласну міліцію з листопада 2012 року й був призначений замість Валерія Ноніка. До цього Русин керував УМВС у Закарпатській області.