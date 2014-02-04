Українські дипломати висловили солідарність з учасниками Майдану
Українські дипломати висловили солідарність з учасниками Майдану і виступили за мирне врегулювання існуючої кризи і за результативний переговорний процес.
"Ми, українські дипломати, в рамках акції "Не бійся! Ти українець!", яка розпочалася 3 лютого 2014 року, виявляючи свою гідність, честь і громадянську позицію, висловлюємо солідарність із тими, хто на майданах по всій країні виборює краще майбутнє для України", - йдеться у заяві.
"Ми виступаємо за мирне врегулювання існуючої кризи, за результативний переговорний процес, правдиве інформування суспільства та проти насильства і переслідувань", - написали дипломати.
"Ми переконані у правильності стратегічного курсу України на європейську інтеграцію, на впровадження загальнолюдських та демократичних цінностей у нашому суспільстві та державі", - сказано у заяві.
"Ми хочемо щиро пишатися своєю Батьківщиною, представляючи її за кордоном" – стверджують дипломати.
На разі заяву підписало 25 осіб.