Екс-посол США: Сочі - ідеальна нагода для вирішення кризи в Україні

Поки триватиме Олімпіада в Сочі, існує ідеальна ситуація для українців знайти справжнє рішення кризи без деструктивної уваги з боку Росії, вважає старший експерт Інституту Брукінґса у Вашингтоні, колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Про це повідомляє «Голос Америки».

Зокрема, у повідомленні зазначається, що Захід виявляє неабияку активність стосовно України. Віце-президент США Джозеф Байден, Канцлер Німеччини Ангела Меркель, Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу і навіть Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун по черзі, ледь не щодня, дзвонять чи зустрічаються як з Віктором Януковичем, так і з лідерами опозиції. На цьому тижні у Київ з‘їжджаються високоповажні представники Європи та США Кетрін Ештон та Вікторія Нуланд. Захід сподівається, що сторони почнуть реальний діалог і висловлює готовність делегувати на переговори своїх посередників.

Пайфер вважає, що протягом наступних кількох тижнів Україна має унікальну нагоду знайти політичне рішення, спираючись на політичну та економічну підтримку Заходу.

Кризова ситуація в Україні отримала нову перспективу вирішення, після того як ЄС та США погодилися опрацювати для України пакет фінансової допомоги, у разі створення компромісного перехідного уряду, заявив Пайфер. Це дає можливість Януковичу позбутися залежності від Росії, у яку він потрапив, а опозиції – перевести конфлікт у політичну площину, взяти участь в урядуванні України і провести реформи, які б задовольнили учасників протестів. «Я припускаю, що більша частина цієї фінансової допомоги надійде від Міжнародного валютного фонду, що вимагатиме від України певних реформ. Але ці реформи є в інтересах України. Такий пакет зараз розглядається на випадок, якщо Віктор Янукович та опозиція зможуть досягти домовленості і сформують новий уряд. Цей уряд повинен задовольняти Президента і опозицію, а також повинен бути готовим розпочати необхідні економічні реформи», - сказав Пайфер.

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Західні лідери в унісон повторюють: політичним опонентам в Україні слід відмовитися від думки, що криза може бути вирішена силою, а варто всерйоз сісти за стіл переговорів і знайти довгострокове рішення, яке влаштує усі сторони і буде вигідним, в першу чергу, Україні.

«На мою думку, позиція Вашингтона у цьому сенсі така: потрібно дати Віктору Януковичу можливість шляхом переговорів знайти для себе вихід з цієї ситуації. Він все ще контролює силові структури, і якщо він відчує себе затисненим у кут і вирішить застосувати силу, багато людей можуть постраждати. Тому, я думаю, і Вашингтон, і Брюссель, шукають шлях розпочати переговори, в яких Віктор Янукович був би зацікавлений взяти участь, - сказав Пайфер. - Але це вимагатиме від нього більше поступок, ніж те, що він пропонував до цього. Повинен бути справжній компроміс, який дозволить вийти з цієї ситуації, і це буде нелегко для Віктора Януковича».

Пайфер додає, що українська влада та опозиція мали б скористатися Олімпіадою в Сочі, щоб спробувати вирішити свої протиріччя без деструктивного втручання Росії.

«Я думаю, протягом наступних кількох тижнів пан Путін не те що повністю забуде про Україну, але головна його увага буде прикута до Сочі. Він захоче, щоб увага світу була прикута до Сочі також і йому не вигідно, щоб щось відволікало цю увагу. Але після Сочі ми можемо побачити зовсім іншого Путіна. Тому сьогодні, можливо, існує ідеальна ситуація для українців знайти справжнє рішення без деструктивної уваги з боку Росії, яку ми бачили протягом останніх кількох місяців», - зазначив колишній посол США в Україні.