"Афганці" не довіряють обом сторонам конфлікту - голова спілки ветеранів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив голова Української спілки ветеранів Афганістану Сергій Червонописький.

«Ми з першої хвилини подій на Майдані чітко визначили свою позицію. Вона така, яка була і під час Помаранчевої революції: ми стали між військами і народом. І, дякуючи багато в чому діям нашої міської організації, сутичка на Банковій 1 грудня не призвела до кровопролиття. На Майдані у нас постійно перебуває від 100 до 200 ветеранів Афганістану з різних областей України. Ми нікого не змушували туди їхати, але й не забороняли. Ми не підтримуємо на Майдані жодних політичних партій, і не ведемо антиурядових дій. Ми захищаємо життя українців. Тому що як ніхто інший, знаємо, що таке наслідки війни», - сказав він.

Читайте такожАфганці та Правий сектор заявили, що уклали угоду з МВС і СБУ«Завдання політиків зараз – подумати, що ти робиш, коли віддаєш наказ військам. Ми сповідуємо політичний нейтралітет, але він нам, мабуть, скоро набридне. У нас є своя Партія ветеранів Афганістану, і після відзначення річниці виводу військ з Афганістану ми зберемося і дуже серйозно подумаємо, що те, що в Україні сьогодні немає жодної політичної сили, якій ми довіряємо. Ми будемо визначатися і самі підемо в політику”, - сказав Червонописький.

Він також пояснив, що Партія ветеранів Афганістану має намір делегувати своїх представників на виборах, насамперед, до місцевих органів влади.