ЄС готовий запропонувати Києву Програму економічної допомоги - Порошенко

Про це заявив Співголова комітету парламентського співробітництва між Україною та Європейським Союзом, народний депутат Петро Порошенко за результатами сьогоднішньої зустрічі з Верховним представником ЄС з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Кетрін Ештон.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Порошенка, у ході зустрічі Ештон зазначила, що Європейський Союз цей тиждень повністю присвятить Україні.

Читайте такожНа Мюнхенській конференції домовилися вивезти Булатова за кордон - ПорошенкоУ четвер відбудеться засідання Європарламенту, на якому планується розгляд виключно українського питання. Під час засідання сформують проекти рішень та резолюцій щодо кроків, які ЄС може здійснити відносно України. «Якими будуть ці рішення, залежатиме від результатів переговорів у Києві», - наголосив Порошенко.

«Європейський Союз готовий запропонувати Україні Програму економічної допомоги та Програму проведення реформ. Євросоюз прагне стабілізації ситуації в Україні та виведення на якісно новий рівень переговори між народом, опозицією та владою», - заявив Порошенко за підсумками зустрічі.

Крім того Порошенко зазначив, що 10 лютого міністри закордонних справ Євросоюзу проведуть зустріч, у ході якої розглянуть українське питання та координацію подальших дій Європи щодо України. «Всі ці дії свідчать про те, що європейці є нашими надійними партнерами і Угода про асоціацію, яка була запланована до підписання, давала реальні аргументи того, що в ЄС налаштовані не словом, а ділом демонструвати підтримку української економіки», - підкреслив він.