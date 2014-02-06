Попит на екскурсії в Києві значно впав

Українські турфірми б'ють тривогу - через події в країні вони терплять катастрофічні збитки. Про це пише «Сегодня».

«Я в туристичному бізнесі вже 18 років, - розповіла власниця однієї із столичних турфірм Ірина. - І я не пам'ятаю, щоб коли-то був настільки низький попит на путівки в Київ. Їхати не хочуть ні українці, ні іноземці».

«Україна зараз схожа Таїланду, багато хто думає, що Київ - це Дамаск, і їхати ніхто не хоче, - зазначає туроператор Андрій. - Я розумію, люди переживають за своє життя, але ми маємо серйозні збитки - попит на тури в Київ з листопада впав на 90%».

За словами Ірини, особливо гостро зміни проявилися на новорічні свята: «ми продавали путівки до початку Майдану, а перед Новим роком їх почали масово здавати. Причини різні - дехто боявся опинитися в «гарячій точці», дехто хотів жити на Хрещатику, але через Майдан це стало неможливим. У результаті більше половини турів були не реалізовані. Тому зараз ми не робимо великих ставок на Київ».

Оператори стурбовані, що тривале протистояння позначиться на туристичному іміджі України і, зокрема, Києва. «На травневі свята у нас завжди був ажіотаж, - розповідає Ірина. - Цей період найвигідніший - квітучий Київ завжди був дуже популярний серед туристів. І в цей час ми продавали багато путівок. А зараз же не продано жодної - і навряд чи ситуація зміниться на краще».

Тим не менш, деякі туристи приїжджають в Київ саме на Майдан. Як розповідає комендант Будинку профспілок Степан Кубів, з початку протистояння він регулярно спілкувався з закордонними гостями, які приїхали підтримати активістів, і на власні очі побачити протест в самому центрі Європи. А самі майданівці кажуть, що регулярно приймають у себе в наметах туристів, які залишаються деколи навіть на кілька тижнів, а іноді будують барикади разом з протестувальниками. Особливо великий відсоток українських емігрантів - вони, як правило, приїжджають подивитися, але потім так і не їдуть.