На Грушевського говорять про перемир'я до завтра

Як розповіли кореспонденту "Сегодня" охоронці барикад, вони готові зберігати перемир'я до завтра і очікують, що в п'ятницю отримають вказівки щодо подальших дій.

Від додаткових коментарів мітингувальники відмовляються.

Тим часом в урядовому кварталі значно зросла кількість силовиків. Зокрема, на вулиці Шовковичній припаркували більше десятка автобусів "Ікарус" і кілька мікроавтобусів з правоохоронцями.

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Напередодні низка політиків і представників Майдану заявили, що через затягування вирішення політичної кризи атмосфера на вулиці загострюється.

Сьогодні у Верховній Раді продовжують обговорювати зміну Конституції. Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив, що опозиція підготувала проект нової Конституції, а спікер Володимир Рибак запропонував створити тимчасову спеціальну комісію з питань підготовки законопроекту по внесенню змін до Конституції України.