На Грушевського говорять про перемир'я до завтра
Близько 30 протестувальників продовжують охороняти барикади на вулиці Грушевського в центрі Києва, поки колона активістів на чолі з комендантом Євромайдану Андрієм Парубієм проводить ходу в урядовому кварталі.
Як розповіли кореспонденту "Сегодня" охоронці барикад, вони готові зберігати перемир'я до завтра і очікують, що в п'ятницю отримають вказівки щодо подальших дій.
Від додаткових коментарів мітингувальники відмовляються.
Тим часом в урядовому кварталі значно зросла кількість силовиків. Зокрема, на вулиці Шовковичній припаркували більше десятка автобусів "Ікарус" і кілька мікроавтобусів з правоохоронцями.
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Напередодні низка політиків і представників Майдану заявили, що через затягування вирішення політичної кризи атмосфера на вулиці загострюється.
Сьогодні у Верховній Раді продовжують обговорювати зміну Конституції. Лідер фракції "Батьківщина" Арсеній Яценюк заявив, що опозиція підготувала проект нової Конституції, а спікер Володимир Рибак запропонував створити тимчасову спеціальну комісію з питань підготовки законопроекту по внесенню змін до Конституції України.