МВФ заявляє про відсутність інтересу влади України до співпраці

Про це в ході традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив директор департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джері Райс.

Читайте такожПолітолог: Євросоюз і МВФ можуть не встигнути допомогти Україні уникнути дефолту «Фонд, як і раніше, готовий підтримати проведення реформ в Україні. Але поки ми не бачимо, щоб влада висловлювала інтерес до співробітництва», - сказав він.

Райс підкреслив, що Фонд не раз озвучував умови надання фінансування Україні. «Ми переконані, що вже озвучені нами заходи дійсно здатні допомогти Україні подолати складнощі й уразливість економіки», - зазначив представник Фонду.

Разом із тим, за його словами, можливе відновлення переговорів із Україною жодним чином не повинне бути й не буде пов'язано з аналогічними переговорами України з Росією або Європейським Союзом. «Немає ніякого зв'язку між переговорами з приводу програми співробітництва України йМВФ та переговорами, які веде Україна з Росією або Європейським Союзом щодо надання фінансування для розвитку економіки країни», - сказав Райс.

Читайте такожЄвропарламент ухвалив резолюцію щодо України і закликав ЄС покарати винних у насильстві над активістамиНагадаємо, що востаннє можливість співробітництва з фондом обговорювалася в грудні 2013 року. Голова Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард тоді заявила про готовність МВФ фінансово допомогти Україні (потенційний обсяг допомоги міг становити до 15 млрд дол.), але зазначила, що український уряд повинен виконати низку вимог, зокрема, провести реформу ціноутворення на енергоносії та реформу у валютній сфері. Тоді ж Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна готова відновити переговори з МВФ про надання кредиту, але лише у випадку, якщо Фонд погодиться на перегляд умов його надання.

Водночас сьогодні, 6 лютого, Європейський парламент закликав ЄС, США, Міжнародний валютний фонд та інші фінансові установи продовжувати готувати пакет фінансової допомоги Києву для подолання економічної кризи в Україні.

Як повідомляв УНІАН, у 2013 році в Україні працювали кілька місій Фонду, проте жоден із візитів не привів до відновлення кредитування економіки України в рамках програми stand-by обсягом близько 15 млрд дол. Відсутність прогресу в переговорах зумовила відсутність прогресу з Європейським Союзом про надання фінансової допомоги обсягом 610 млн євро.

У середині січня 2014 року заступник директора європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Аазім Хусейн заявив, що економіка України разом із економіками низки інших країн Європи, що розвивається, зокрема, Туреччини, Сербії, Угорщини та Хорватії, залишиться уразливою в 2014 році, а перспектива відпливу капіталу з ризикованих ринків унаслідок скорочення політики фінансових стимулів у розвинених країнах, зокрема в США, може лише посилити економічну кризу в Україні.

Згідно з прогнозом МВФ, економіка України в 2014 році може продемонструвати зростання не більше ніж на 1%.