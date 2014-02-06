Влада України просить міжнародного розслідування подій в країні

Про це на зустрічі з комісаром Ради Європи з прав людини Нільсом Муйжнієксом заявив заступник голови адміністрації президента України Андрій Портнов, пише Лента.ру з посиланням на Інтерфакс.

За словами Портнова, Україна офіційно звертається до «авторитетних керівників міжнародних організацій з проханням про допомогу в розслідуванні того, що відбувається в Україні.

«Наша офіційна позиція в тому, що ми просимо допомоги саме в розслідуванні і вирішенні цієї кризи», - заявив він.

Про які саме міжнародні організації йдеться, Портнов не пояснив. Він зазначив, що справедлива оцінка повинна бути дана як діям правоохоронних органів під час масових акцій протесту в Україні, так і демонстрантів.

Раніше про необхідність проведення міжнародного розслідування політичної кризи в Україні заявляли опозиційні політики. Так, 2 лютого лідер партії «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що було досягнуто угоди про створення міжнародної комісії з розслідування недавніх подій в Україні під егідою Ради Європи. Даних про склад цієї комісії і терміни початку її роботи немає.

В Україні з кінця листопада 2013 року триває політична криза, викликана відмовою влади від курсу на зближення з Євросоюзом. На масових мітингах неодноразово відбувалися сутички демонстрантів і міліції, які після 19 січня 2014 року перейшли в гостру стадію. У Києві під час заворушень постраждало кілька сотень осіб, троє загинули.