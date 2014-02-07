США не вважають свої дії в Україні втручанням у її внутрішню політику

Про це заявив прес-секретар Білого дому Джей Карні, коментуючи на прохання журналістів звинувачення на адресу американської адміністрації у втручанні у внутрішні справи України, передає ИТАР-ТАСС.

Приводом для цього послужила потрапила в інтернет запис розмови між помічником держсекретаря США у справах Європи і Євразії Вікторія Нуланд і американським послом у Києві Джеффрі Пайатом, які обговорювали питання про те, хто з лідерів української опозиції повинен бути включений до складу нового уряду країни. Нуланд при цьому досить грубо висловилася про Євросоюзі, вживши нецензурний вислів.

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Карні відмовився говорити що-небудь з приводу змісту цієї бесіди, нагадавши, що адміністрація США за традицією "не коментує приватні дипломатичні дискусії", і порадив журналістам звернутися за роз'ясненнями до держдепартаменту.

У той же час він заявив, що США "надають допомогу Україні" шляхом обговорення ситуації в країні з урядом і опозицією.