У Житомирі хочуть провести референдум щодо знесення пам'ятника Леніну
Житомирський міський голова Володимир Дебой сьогодні на черговій сесії міської ради виступив з ініціативою проведення в Житомирі міського референдуму з питання знесення пам'ятника Леніну на Соборній площі та перейменування вулиць, названих на честь комуністичних вождів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Дебой заявив у відповідь на виступ депутата міськради від КПУ Зінаїди Стрякиної, яка повідомила про акції протесту біля стін міськради, на якій люди виступають за прийняття бюджету, а також проти знесення в Житомирі пам'ятника Леніну та перейменування вулиць.
"Оскільки це питання є проблемним для Житомира, я пропоную провести міський референдум з цього питання", - сказав Дебой.
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У свою чергу Стрякіна розповіла сесії, що "з ініціативою знести пам'ятник Леніну в Житомирі виступила група вчителів та інтелігенції Житомира".
Проти проведення такого референдуму на сесії виступив депутат від ВО "Свобода" Сергій Онищук.
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Остаточно визначитися з цього питання депутати планують пізніше.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі близько 100 прихильників КПУ пікетують сесію Житомирської міської ради з вимогою прийняти бюджет міста на поточний рік.