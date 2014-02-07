У Житомирі хочуть провести референдум щодо знесення пам'ятника Леніну

Як передає кореспондент УНІАН, про це Дебой заявив у відповідь на виступ депутата міськради від КПУ Зінаїди Стрякиної, яка повідомила про акції протесту біля стін міськради, на якій люди виступають за прийняття бюджету, а також проти знесення в Житомирі пам'ятника Леніну та перейменування вулиць.

"Оскільки це питання є проблемним для Житомира, я пропоную провести міський референдум з цього питання", - сказав Дебой.

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У свою чергу Стрякіна розповіла сесії, що "з ініціативою знести пам'ятник Леніну в Житомирі виступила група вчителів та інтелігенції Житомира".

Проти проведення такого референдуму на сесії виступив депутат від ВО "Свобода" Сергій Онищук.

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Остаточно визначитися з цього питання депутати планують пізніше.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Житомирі близько 100 прихильників КПУ пікетують сесію Житомирської міської ради з вимогою прийняти бюджет міста на поточний рік.