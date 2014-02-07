Юристи звинувачують ДАІ у фальсифікації документів проти автомайданівців

Аналіз протоколів і рапортів, складених інспекторами ДАІ проти учасників Автомайдану, які їздили до резиденції Президента України та інших високопосадовців, свідчить про їх стовідсоткову фальсифікацію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив адвокат, координатор групи юристів, які надавали допомогу учасникам Автомайдану, Роман Маселко.

“За моїми дослідженнями, всі 100% протоколів є сфальсифікованими, при цьому брутально і недбало”, - сказав він.

За словами Маселка, рапорти, протоколи про порушення писалися або від руки, або були надруковані і підписані однією і тією ж людиною в різних випадках. Крім того, є групові рапорти, в яких відразу вказується на порушення кількома десятками водіями. Також, згідно з документами ДАІ, в деяких випадках людей затримував один і той самий інспектор, в різних місцях, але в один і той же час. Крім того, рапорти складалися на тих людей, які взагалі в місцях скоєння правопорушення не перебували. Разом з тим, за словами адвоката, є випадки, коли автомобілі нібито зупиняли, хоча, згідно з записами відеоспостереження, в цих місцях інспекторів ДАІ взагалі не було.

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Як зазначив Маселко, тим не менше, суди зовсім не брали до уваги докази численних порушень при складанні протоколів і позбавляли людей прав на керуванням автомобілями.

“Я проаналізував практику до того, як це робилось “в мирний час”, і дійшов до висновку, що за відмову зупинитись на вимогу інспектора суди порушнику призначали покарання у вигляді штрафів”, - зазначив Маселко.

Він також звернув увагу, що всі звернення людей до органів прокуратури на дії співробітників ДАІ обмежувалися відсутністю підстав для відкриття проваджень або надсилалися на розгляд до управлінь ДАІ, які так само порушень в діях своїх інспекторів не знаходили.

Підсумовуючи, Маселко зазначив, що у таких діях і ДАІ, і судів є ознаки переслідування учасників Автомайдану за політичні переконання.

“Але найстрашніше в цій ситуації те, що таким чином роблять справи і збирають докази по кримінальним справам, а ще страшніше — жити в умовах, коли ти не можеш захистити свої права”, - наголосив адвокат.

У свою чергу директор зі стратегічних справ Української Гельсінської спілки з прав людини Михайло Тарахкало наголосив, що всі потерпілі автомайданівці можуть звертатися за допомогою до організації, яку він представляє. За його словами, після того як потерпілі пройдуть всі національні суди і будуть вичерпані всі можливості довести в них невинуватість, будуть готуватися звернення до Європейського суду з прав людини.