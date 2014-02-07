Комендант Майдану розповів подробиці вибуху в Будинку профспілок

Самооборона Майдану називає диверсією влади вибух у Будинку профспілок 6 лютого, внаслідок якого потерпіли двоє осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Штабі національного спротиву в Будинку профспілок заявив народний депутат від «Батьківщини», комендант Майдану Андрій Парубій.

Парубій наголосив, що вчора двоє хлопців з Майдану стали «жертвами диверсії». За його словами, вчора одному з хлопців з Самооборони передали предмет для того, аби він його передав у штаб.

«Цей предмет був подібний зверху на блок сигарет, коли він розпакував цей предмет – це нагадувало кубинську сигару, але трошки грубішу, і коли вирішили перевірити, що це за предмет – почали його розкручувати – він вибухнув», - сказав комендант.

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«Сьогодні можна стверджувати, що це була передача із-зовні, передача для штабу, що це була диверсія», - додав він.

За словами Парубія, подібний предмет було знайдено в Українському домі, де також розмістились мітингувальники.

Він назвав ці випадки «диверсійною атакою на Майдан, яку, без сумнівів, організовує діюча влада і спецпідрозділи».

Саме тому, наголосив Парубій, Самооборона не пропускає на місця інцидентів міліціонерів.

«Нас питають, чому ми не пускаємо міліцію? Ми відповідаємо, що у нас є велика підозра, що вони й організовують все це», - сказав комендант.

Він закликав протестувальників не приносити на територію Майдану невідомі предмети, особливо в запаковані, що не дає змоги їх ідентифікувати.

Коментуючи на прохання журналістів заяву міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка про те, що вчорашні вибухи можуть свідчать про підготовку терактів, Парубій припустив, що міністр щось знає.

«Йому точно видніше, а наше завдання - захищатись!», - зауважив він.

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Заступник Парубія Андрій Левус зауважив, що Самооборона Майдану проводить власне розслідування інциденту, і перші результати, за його словами, підтверджують версію «терористичного акту проти Самооборони і Майдану в цілому».

Як повідомляв УНІАН, за даними активістів Майдану, 6 лютого близько 9.30 стався вибух в Будинку профспілок. Вибухнула коробка з нібито ліками, постраждали двоє чоловіків. В одного відірвало кисть руки, у другого травмовано око.

В Управлінні зв’язків з громадськістю МВС повідомили, що міліція не може об’єктивно розібратися у справі, оскільки її не пустили у Будинок профспілок.