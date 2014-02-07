На Грушевського масово стягують силовиків
17:12, 07 лютого 2014Політика
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Мета невідома, але активісти не виключають будь-які сценарії розвитку подій.
На Грушевского массово стягивают силовиков
До центра Києва, на вулицю Грушевського стягнули велику кількість силовиків, повідомляється на сторінці Євромайдану в Facebook.
З якою метою збільшують чисельність силовиків невідомо, однак активісти не виключають будь-які сценарії розвитку подій.
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Декілька хвилин тому на сторінці Євромайдану в Facebook повідомили, що на Грушевского стало спокійно та залишилося небагато силовиків.
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