На Грушевського масово стягують силовиків

До центра Києва, на вулицю Грушевського стягнули велику кількість силовиків, повідомляється на сторінці Євромайдану в Facebook.

З якою метою збільшують чисельність силовиків невідомо, однак активісти не виключають будь-які сценарії розвитку подій.

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Декілька хвилин тому на сторінці Євромайдану в Facebook повідомили, що на Грушевского стало спокійно та залишилося небагато силовиків.