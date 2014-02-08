На Полтавщині обезголовили ще один пам'ятник Леніну
11:29, 08 лютого 2014Політика
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У Гребінці Полтавської області обезголовлено пам'ятник Володимиру Леніну.
Зруйнований Ленін в Києві
Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції.
За даними міліції, пошкодження пам'ятника вранці виявили місцеві жителі.
«Інформація надійшла недавно, і група тільки виїхала. Подробиці будуть пізніше. Пам'ятник розташовано у парку міста», - сказав начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Юрій Сулаєв.
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Як повідомлялося, не так давно у Полтавській області пам'ятник Леніну обезголовили в Машівці. За кілька днів цей пам'ятник був відновлений.
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