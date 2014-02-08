На Полтавщині обезголовили ще один пам'ятник Леніну

11:29, 08 лютого 2014
Політика
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У Гребінці Полтавської області обезголовлено пам'ятник Володимиру Леніну.

Разрушенный Ленин в Киеве

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Полтавського облуправління міліції.

За даними міліції, пошкодження пам'ятника вранці виявили місцеві жителі.

«Інформація надійшла недавно, і група тільки виїхала. Подробиці будуть пізніше. Пам'ятник розташовано у парку міста», - сказав начальник відділу зі зв'язків із громадськістю Юрій Сулаєв.

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Як повідомлялося, не так давно у Полтавській області пам'ятник Леніну обезголовили в Машівці. За кілька днів цей пам'ятник був відновлений.

Повалений Ленін у Фастові
Повалений Ленін у Фастові /  © espreso-tv
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області /  © УП
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області
Розбитий Ленін у Котовську Одеської області /  © УП
Обезголовлений Ленін у Побережному Вінницької області
Обезголовлений Ленін у Побережному Вінницької області / 
Ленін без долоні в Березанці Одеської області
Ленін без долоні в Березанці Одеської області /  © Спільнота Березанки в ВК
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області /  © Український тиждень
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області
Повалений Ленін у Бердичеві Житомирської області /  © Український тиждень
Зруйнований Ленін у Машівці Полтавської області
Зруйнований Ленін у Машівці Полтавської області /  © poltava.pl.ua
Зруйнований Ленін у Києві
Зруйнований Ленін у Києві / 
Зруйнований Ленін у Києві
Зруйнований Ленін у Києві / 
Зруйнований Ленін у Києві
Зруйнований Ленін у Києві / 

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