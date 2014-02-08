Депутат Держдуми організовує в Україні "Слов'янський антифашистський фронт"

Про це УНІАН повідомив керівник Одеської обласної організації партії «Русское единство» Борис Ємець.

За його словами, сьогодні представники цих організацій - політичних, громадських і творчих - підтримали маніфест даного руху. Ємець не уточнив, які саме організації підтримали маніфест, щоб «нікого не образити, якщо забуде назвати». Він пояснив, що «Слов'янський антифашистський фронт створюється з ініціативи української політичної партії «Русское Единство» і Всеросійської партії «Родіна».

Про підтримку маніфесту в Одесі повідомив журналістам депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», лідер російської партії «Родіна» Олексій Журавльов, який спеціально прибув в Одесу.

Читайте такожКПУ: У Києві створено Антифашистський народний фронт для захисту від націонал-екстремістівЗа словами організаторів руху, необхідність його створення «продиктована у зв'язку з переходом політичної кризи в Україні в стадію відкритого протистояння легітимної влади і політичних екстремістів з числа неонацистських організацій».

Мета руху - «зупинити спробу повзучого державного та фашистського перевороту на території України і не допустити розповзання коричневої чуми неонацизму слов'янськими країнами, сприяти припиненню насильства на вулицях і площах міст України і домогтися переходу до громадянського діалогу політичних опонентів у Києві та інших регіонах».

Як сказано в маніфесті, «протестний рух в Києві, який почався з гасел підтримки курсу на євроінтеграцію, стрімко скотився до екстремістських і антидержавних форм боротьби з офіційною та законною владою».

«Авангардом насильницького протистояння є так звані українські націоналісти і неонацисти - організації бойовиків ультрарадикального спрямування, керовані й куровані закордонним інструкторами і політтехнологи. Їм поставлено завдання максимально дестабілізувати ситуацію в Києві та регіонах, створити в країні хаос і анархію, розпалити міжнаціональну ненависть, расизм і антисемітизм, добитися відкритого розколу суспільства...», - сказано в маніфесті.

У ньому сказано, що «неонацистський вуличний заколот, ганьбить Україну, проходить під відверто антироссийскими і русофобські гаслами» і «посварить два братні народи - росіян і українців, не допустить розвитку інтеграційних процесів між Україною і Росією».

У документі міститься звернення до Президента України Януковича у сподіванні, що той «все ж зможе врегулювати ситуацію», а також - до президента Російської Федерації Володимиру Путіну з проханням «вжити заходів дипломатичного характеру щодо захисту інтересів і прав російських громадян і російських співвітчизників на території України в умовах розгулу войовничої русофобії та неонацистського насильства».

«Ми оголошуємо загальногромадянську мобілізацію та розгортаємо в регіонах країни масову антифашистську громадську кампанію «Звільнення України», - сказано в маніфесті.