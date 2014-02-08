Депутат Держдуми організовує в Україні "Слов'янський антифашистський фронт"
В Одесі близько 20 організацій підтримали створення міжнародного громадського руху «Слов'янський антифашистський фронт»
Про це УНІАН повідомив керівник Одеської обласної організації партії «Русское единство» Борис Ємець.
За його словами, сьогодні представники цих організацій - політичних, громадських і творчих - підтримали маніфест даного руху. Ємець не уточнив, які саме організації підтримали маніфест, щоб «нікого не образити, якщо забуде назвати». Він пояснив, що «Слов'янський антифашистський фронт створюється з ініціативи української політичної партії «Русское Единство» і Всеросійської партії «Родіна».
Про підтримку маніфесту в Одесі повідомив журналістам депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії», лідер російської партії «Родіна» Олексій Журавльов, який спеціально прибув в Одесу.
Читайте такожКПУ: У Києві створено Антифашистський народний фронт для захисту від націонал-екстремістівЗа словами організаторів руху, необхідність його створення «продиктована у зв'язку з переходом політичної кризи в Україні в стадію відкритого протистояння легітимної влади і політичних екстремістів з числа неонацистських організацій».
Мета руху - «зупинити спробу повзучого державного та фашистського перевороту на території України і не допустити розповзання коричневої чуми неонацизму слов'янськими країнами, сприяти припиненню насильства на вулицях і площах міст України і домогтися переходу до громадянського діалогу політичних опонентів у Києві та інших регіонах».
Як сказано в маніфесті, «протестний рух в Києві, який почався з гасел підтримки курсу на євроінтеграцію, стрімко скотився до екстремістських і антидержавних форм боротьби з офіційною та законною владою».
«Авангардом насильницького протистояння є так звані українські націоналісти і неонацисти - організації бойовиків ультрарадикального спрямування, керовані й куровані закордонним інструкторами і політтехнологи. Їм поставлено завдання максимально дестабілізувати ситуацію в Києві та регіонах, створити в країні хаос і анархію, розпалити міжнаціональну ненависть, расизм і антисемітизм, добитися відкритого розколу суспільства...», - сказано в маніфесті.
У ньому сказано, що «неонацистський вуличний заколот, ганьбить Україну, проходить під відверто антироссийскими і русофобські гаслами» і «посварить два братні народи - росіян і українців, не допустить розвитку інтеграційних процесів між Україною і Росією».
У документі міститься звернення до Президента України Януковича у сподіванні, що той «все ж зможе врегулювати ситуацію», а також - до президента Російської Федерації Володимиру Путіну з проханням «вжити заходів дипломатичного характеру щодо захисту інтересів і прав російських громадян і російських співвітчизників на території України в умовах розгулу войовничої русофобії та неонацистського насильства».
«Ми оголошуємо загальногромадянську мобілізацію та розгортаємо в регіонах країни масову антифашистську громадську кампанію «Звільнення України», - сказано в маніфесті.