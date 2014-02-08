У Дніпропетровську жінки влаштували марш каструль проти репресій

У суботу ввечері в Дніпропетровську близько півсотні жінок пікетували будівлю облдержадміністрації, протестуючи проти сили, що застосовується владою до мирних демонстрантів, повідомляє Радіо Свобода.

У руках жінки різного віку (здебільшого молоді) тримали каструлі, друшляки, дитячі брязкальця та іграшкові барабани, а також плакати з написами «Тьотушки проти тітушок», «Досить брехати!», «Я не екстреміст, я дівчинка, я вимагаю припинити репресії», «У нас є гідність, а у вас?».

Жінки під «акомпанемент» свистків та брязкалець скандували «Нам не страшно, нам огидно!», «Нам потрібні козаки, а не ті тушки-слабаки!» тощо.

За словами учасниць акції, не всі з них є активістками місцевого Євромайдану. Дівчата й жінки розповіли, що списались у соціальних мережах і прийшли на мітинг проти насилля та тітушок.

Читайте такожУ Дніпропетровську «антимайданівці» побили блогера у касці з петриківським розписомЗа словами учасниць, вони впевнені, що влада не підніме руку на представниць слабкої статі, «озброєних» лише каструлями, ложками і свистками, і дослухається до їхніх пропозицій щодо мирного врегулювання конфліктів.

«Ми вимагаємо не допускати насилля, яке відбулося на мітингу під Дніпропетровською облдержадміністрацію 26 січня, і покарати винних в побитті людей, згідно з чинним законодавством», – сказала координатор акції Вероніка Комісар.

26 січня в Дніпропетровську під час спроб мітингувальниками пікетувати облдержадміністрацію стались масові заворушення, в яких від рук невідомих молодиків у цивільному, які стояли за спинами правоохоронців, постраждали десятки людей, зокрема, журналісти.

Районні суди Дніпропетровська засудили 22 затриманих «за масові заворушення» до 60 діб адміністративного арешту, пізніше запобіжні заходи більшості заарештованих пом’якшили.