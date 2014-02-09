Народне віче розпочалося: на Майдані знаходиться близько 7 тисяч осіб
12:17, 09 лютого 2014Політика
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На Майдані Незалежності в Києві розпочалось десяте Народне віче
На Майдані розпочалося десяте Народне віче
Як передає кореспондент УНІАН, наразі на центральній площі столиці перебувають близько 7 тисяч людей, але бажаючі взяти участь у віче продовжують підходити.
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Традиційно віче розпочалось із молебна, який проводять представник різних релігійних конфесій.
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