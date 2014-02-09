Народне віче розпочалося: на Майдані знаходиться близько 7 тисяч осіб

На Майдані Незалежності в Києві розпочалось десяте Народне віче

Як передає кореспондент УНІАН, наразі на центральній площі столиці перебувають близько 7 тисяч людей, але бажаючі взяти участь у віче продовжують підходити. Читайте такожВид на барикади на Грушевського з висоти пташиного польоту Традиційно віче розпочалось із молебна, який проводять представник різних релігійних конфесій.

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