Під Житомиром даішники завернули автобус з ліками для Майдану

Затримання відбулось за 15 кілометрів від Києва.

На місце зупинки приїхали представник київського Автомайдану Ярослав Гончар та депутат від "Свободи" Ігор Сабій.

Читайте такожДАІ навідалася до журналістів, які їздили до Межигіря 29 грудня - ЗМІАктивісти остерігалися того, що в автобус можуть підкинути якісь наркотики, чи інші заборонені речовини, повідомляє Українська правда.

На місце подій прихала також оперативно-розшукова група та начальник слідчого підрозділу Святошинського РОВД.

Читайте такожДАІ не пропускає машини в центр КиєваПісля того, як до місця події почали з’їжджатися інші активісти Майдану, було знайдено компроміс: автомайданівцю віддають права, міліція відпускає мікроавтобус, а вилучені ліки передаються у найближчу київську лікарню.

Прикметно, що працівник ДАІ, який безпосередньо зупиняв авто дуже скоро просто зник, а ті інспектори, які були на місці, порадили за всіма коментарями звертатись у прес-службу.