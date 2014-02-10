Федералізм загрожує Україні втратою незалежності - голова Донецької ОДА

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Я вважаю безвідповідальними будь-які заяви щодо сепаратизму і федералізму», - сказав губернатор, оцінюючи нинішню складну політичну ситуацію в Україні.

При цьому він додав: «Ми разом (всією країною) повинні вибиратися, і потім у спокійній, добрій атмосфері вже про щось міркувати. Федералізм хороший для сильних держав, таких як Федеральна Республіка Німеччина. А ми зараз не можемо собі дозволити грати у федералізм. Це все може погано закінчитися, аж до втрати незалежності».

Читайте такожСБУ розслідуватиме сепаратистські заяви у Криму Як повідомляв УНІАН, у Донецькій області на вимогу прокуратури Новоазовська районна рада 7 лютого скасувала своє рішення, що містить заклик закріпити в Конституції федеральний статус України. У прокуратурі пояснили, що депутати органів місцевого самоврядування порушили норми Конституції, а саме - статті 19 і 140, і вийшли за межі своїх повноважень.

Раніше Новоазовською районною радою було ухвалено рішення, яким затверджено текст звернення депутатів до керівництва країни. У зверненні, зокрема, міститься заклик до місцевих рад інших регіонів виступити з ініціативою про спільне звернення до Верховної Ради, в якому повинна міститися вимога закріпити федеральний статус у Конституції, а також заклик до уряду про припинення фінансування тих регіонів, де були захоплені органи влади.