Львів'янина, який втратив кисть руки в Будинку профспілок, відправлять за кордон - Садовий

Постраждалого внаслідок вибуху у київському Будинку профспілок Романа Дзвінського планують перевести на лікування у закордонну клініку. Зараз він перебуває у 8-ій лікарні Львова. Його стан залишається тяжким, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий під час брифінгу.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами Садового, обом хлопцям, які постраждали від вибуху в Будинку профспілок в Києві, зараз надається необхідна медична допомога. Один з хлопців проходить лікування у Вроцлаві. Про можливість лікування та реабілітації іншого постраждалого за кордоном – Дзвінського - зараз домовляються.

„Назар, менший, приїхав до Львова в п’ятницю. Як тільки він під’їжджав до Львова, ми вже знали діагноз і зразу зв’язались з мером Вроцлава Рафалом Дуткєвічом. Міська влада Вроцлава дуже нам допомогла. Вони одразу погодились взяти Назара на лікування. Вже в суботу Назар був у Вроцлаві. Там було проведено перше обстеження. Міський голова Вроцлава постійно зі мною на зв’язку. Хвилювань менше. Біда, бо хлопець втратив око, але вже сьогодні є покращення зору на друге око. Було багато інших травм. Він усім забезпечений. Думаю, він у Вроцлаві пройде хороший курс лікування”, - зазначив Садовий.

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Мер Львова розповів, що старший хлопець, Дзвінський, зараз перебуває в 8-й лікарні у Львові, його стан складний.

„Він втратив кисть руки, пальці на іншій руці. Багато є інших проблемних моментів. Він отримує всю необхідну медичну допомогу. Також в нас є домовленості з клініками за кордоном, щоб можна було надати йому подальше лікування та реабілітацію, а основне – виготовити хороші протези, щоб мінімізувати велику біду, яка з ним трапилась. Коли будуть готові документи і медики дадуть добро, можна буде перевезти його на лікування за кордон”, - сказав Садовий.

Нагадаємо, 6 лютого в київському Будинку профспілок вибухнула коробка, в якій активістами Євромайдану нібито передали ліки. Постраждало двоє львів’ян – 21-річний Роман Дзвінський і 15-річний Назар Держило.