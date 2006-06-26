Тимошенко бачить один ризик

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що єдиним ризиком формування помаранчевої коаліції залишається голосування у Верховній Раді України за кандидатури прем’єр-міністра та голови ВР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні, виступаючи перед студентами Києво-Могилянської академії.

«Ризик залишився один – це безпосередньо голосування у ВР, тому що виноситимуться дві кандидатури одночасно – кандидатура на посаду голови ВР та прем’єр-міністра», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона підкреслила, що від голосування за ці дві кандидатури буде залежати дієздатність коаліції.

За словами лідера БЮТ, обрання спікера парламенту і глави уряду має відбутися у четвер, 29 червня. Ю.ТИМОШЕНКО також зазначила, що БЮТ не планує відкладати це голосування.

На її переконання, це питання гальмується блоком «Наша Україна», який ще не визначився з кандидатурою на посаду спікера. «Я сподіваюсь, що сьогодні рішення «Нашої України» буде прийнято, що це рішення буде демократичним, що кандидатура буде такою, що дозволить працювати коаліції і не створювати жодного ризику для її роботи. Я розраховую, що ми це перше випробування пройдемо надійно, спільним голосуванням», - зазначила лідер БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні керівник інформаційного департаменту блоку «Наша Україна» Тетяна МОКРІДІ повідомила, що 27 червня фракція «Наша Україна» визначиться з кандидатурою на посаду голови Верховної Ради. За її словами, сьогодні відбудеться засідання політради блоку, присвячене обговоренню цього питання. Завтра на засіданні фракції можливо шляхом голосуванням оберуть кандидатуру від «Нашої України» на посаду спікера.