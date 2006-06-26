Тимошенко боїться наврочити коаліції

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО відмовляється говорити про свої перші кроки на посаді прем’єр-міністра України до призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні журналістам в Києві.

«Щоб не наврочити нашій рідній “помаранчевій” коаліції, я б зараз поки не робила ніяких заяв, доки не відбудеться голосування (у парламенті), доки не буде призначена влада», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Як тільки буде призначено уряд, керівництво Верховної Ради, я обов’язково виступлю і розповім», - додала вона. Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що в неї ціла тека планів.

На запитання, чи має вона сумніви щодо голосування депутатів - членів парламентської коаліції, Ю.ТИМОШЕНКО відповіла: «Ніякого сумніву немає, але життя може принести сюрпризи».