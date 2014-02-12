YouTube заблокував канал МВС

При спробі зайти на канал МВС на YouTube з’являється напис: "Дію цього акаунту призупинено через неодноразові або грубі порушення правил спільноти та/або через скарги про порушення авторських прав".

Як повідомив заступник прес-секретаря МВС Іван Бабаєв, YouTube вже не вперше блокує канал МВС, передає Tvi.ua.

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Раніше його було заблоковано після опублікування відео, на якому видно, як протестувальники намагаються зім’яти грейдером бійців внутрішніх військ.

Тепер, за словами Бабаєва, канал заблокували начебто після опублікування відео із двома російськими блогерами, які в нетверезому стані перебували в будівлі банку. Раніше блогери стверджували, що міліція їх побила і викрала.

Бабаєв заявив, що при блокуванні відомство звертається до YouTube і доступ до аккаунта відновлюють.